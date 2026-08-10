Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंजुमन इदरीसिया के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

शहर के छाउछ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गयाहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया लखीमपुर, संवाददाता। ऑल इंडिया अंजुमन इदरीसिया उत्तर प्रदेश

अंजुमन इदरीसिया के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत

लखीमपुर, संवाददाता। ऑल इंडिया अंजुमन इदरीसिया उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हाजी नफीस अनवर इदरीसी रविवार की शाम को जिले में पहुंचे। जिलाध्यक्ष महताब अली इदरीसी के आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले दौर में हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर होते जिले में पहुंचे। उनके साथ सह कोषाध्यक्ष सुफियान इदरीशी सीतापुर, जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर साथ में शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए भारी संख्या में पदाधिकारी व लोग पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष का फूलों की माला व बुके और स्मृति चिन्ह देकर उनका इस्तकबाल किया। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी आभार जताया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।