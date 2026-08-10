अंजुमन इदरीसिया के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत
शहर के छाउछ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गयाहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया लखीमपुर, संवाददाता। ऑल इंडिया अंजुमन इदरीसिया उत्तर प्रदेश
लखीमपुर, संवाददाता। ऑल इंडिया अंजुमन इदरीसिया उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हाजी नफीस अनवर इदरीसी रविवार की शाम को जिले में पहुंचे। जिलाध्यक्ष महताब अली इदरीसी के आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले दौर में हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर होते जिले में पहुंचे। उनके साथ सह कोषाध्यक्ष सुफियान इदरीशी सीतापुर, जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर साथ में शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए भारी संख्या में पदाधिकारी व लोग पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष का फूलों की माला व बुके और स्मृति चिन्ह देकर उनका इस्तकबाल किया। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी आभार जताया।
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