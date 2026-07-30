हज-2027: उत्तराखंड के सभी 1526 आवेदकों का चयन
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज-2027 के लिए डिजिटल कुर्रा अंदाजी आयोजित की। उत्तराखंड से 1526 पात्र आवेदकों का चयन हुआ। राज्य हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद ने चयनित यात्रियों को बधाई दी और पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री धामी सहित अन्य का आभार जताया।
कलियर। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा गुरुवार को हज-2027 के लिए डिजिटल माध्यम से कुर्रा अंदाजी (लॉटरी) आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड से आवेदन करने वाले सभी 1526 पात्र हज आवेदकों का चयन हो गया है। उत्तराखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद ने सभी चयनित हज यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य से कुल 1526 लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया था और सभी आवेदकों का चयन हुआ है।
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