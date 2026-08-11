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हज-2027 की पहली किस्त जमा करने की समयसीमा बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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हज-2027 के लिए चयनित आवेदकों को राहत मिली है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि को 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त कर दिया है। प्रत्येक आवेदक को 1,52,300 रुपये जमा करने होंगे। उत्तराखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष ने समयसीमा बढ़ाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया।

हज-2027 की पहली किस्त जमा करने की समयसीमा बढ़ी

रुद्रपुर, संवाददाता। हज-2027 के लिए चयनित आवेदकों को राहत मिली है। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी है। उत्तराखंड राज्य हज समिति के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि शेष चयनित हज आवेदकों को निर्धारित अवधि में पहली किस्त की धनराशि जमा करनी होगी। प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक हज आवेदक को 1,52,300 रुपये जमा करने हैं। यह धनराशि हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के भारतीय स्टेट बैंक अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाते में वेबसाइट से पे-इन-स्लिप प्राप्त कर जमा की जा सकती है।

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इसके अलावा हज कमेटी की वेबसाइट अथवा सुविधा ऐप के माध्यम से नेट बैंकिंग से ई-भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। उत्तराखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद ने समयसीमा बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास का आभार व्यक्त किया है।

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