ज्ञानदेव आहूजा का दावा: राजस्थान में कांग्रेस के 20-25 और बसपा के 6 विधायक खुश नहीं हैं

लोकसभा चुनाव 2019 में मिली हार के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। इस बीच राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने दावा किया है कि बसपा के सभी विधायक और कांग्रेस के 20 से 25 विधायक खुश नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने इससे ज्यादा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। इससे पहले खबर थी कि बसपा के सभी विधायक सोमवार को राज्यपाल से मिलने वाले थे, मगर अचानक यह बैठक रद्द कर दी गई। वहीं राजस्थान के छह बसपा विधायक पार्टी सुप्रीमो मायावती से नई दिल्ली में एक जून को मुलाकात करेंगे।

भाजपा नेता और राजस्थान में पार्टी के उपाध्यज्ञ ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, मगर मैंने सुना है कि बसपा के विधायक यहां खुश नहीं हैं। इसी तरह कांग्रेस के भी 20-25 विधायक खुश नहीं हैं। मैं इस पर आगे कोई कमेंट नहीं करना चाहता।

Gyandev Ahuja,BJP Rajasthan Vice President: I am not an official party spokesperson but I have heard that the BSP MLAs here are unhappy and so are 20-25 Congress MLAs. I don't want to comment further on this.