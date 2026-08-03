Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुवा रेलवे स्टेशन के पैनल रूम में घुसा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

गुवा रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात पैनल रूम में एक विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे कर्मचारियों ने धैर्य से अजगर को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर सारंडा जंगल में छोड़ दिया।

गुवा रेलवे स्टेशन के पैनल रूम में घुसा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

गुवा, संवाददाता। गुवा रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्टेशन के पैनल रूम में एक विशाल अजगर दिखाई दिया। रात करीब 12 बजे ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों की नजर जैसे ही अजगर पर पड़ी, पूरे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। हालांकि कर्मचारियों ने घबराने के बजाय सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए स्थिति को नियंत्रित रखा। जानकारी के अनुसार, काफी मशक्कत के बाद रेलवे कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक अजगर को पैनल रूम से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित रूप से एक बड़े टीन के डब्बे में बंद कर दिया, ताकि किसी कर्मचारी या यात्री को कोई नुकसान न पहुंचे।

ये भी पढ़ें:Chaibasa News: गुवा रेलवे स्टेशन के पैनल रूम में घुसा विशाल अजगर, वन विभाग ने सुरक्षित किया रेस्क्यू

इसके बाद तत्काल गुवा वन विभाग को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम रविवार सुबह मौके पर पहुंची और आवश्यक सुरक्षा उपायों के बीच अजगर को अपने कब्जे में लेकर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से सारंडा के जंगल में प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: गन्ने के खेत में निकला आठ फिट का अजगर
ये भी पढ़ें:कांवड़ मार्ग: तेंदुआ-मगरमच्छ रेस्क्यू टीम भी अलर्ट, वन्य जीवों के निकल आने पर करेंगी रेस्क्यू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chaibasa News Chaibasa Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।