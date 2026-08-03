गुवा रेलवे स्टेशन के पैनल रूम में घुसा अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
गुवा रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात पैनल रूम में एक विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे कर्मचारियों ने धैर्य से अजगर को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर सारंडा जंगल में छोड़ दिया।
गुवा, संवाददाता। गुवा रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्टेशन के पैनल रूम में एक विशाल अजगर दिखाई दिया। रात करीब 12 बजे ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों की नजर जैसे ही अजगर पर पड़ी, पूरे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। हालांकि कर्मचारियों ने घबराने के बजाय सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए स्थिति को नियंत्रित रखा। जानकारी के अनुसार, काफी मशक्कत के बाद रेलवे कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक अजगर को पैनल रूम से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित रूप से एक बड़े टीन के डब्बे में बंद कर दिया, ताकि किसी कर्मचारी या यात्री को कोई नुकसान न पहुंचे।
इसके बाद तत्काल गुवा वन विभाग को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम रविवार सुबह मौके पर पहुंची और आवश्यक सुरक्षा उपायों के बीच अजगर को अपने कब्जे में लेकर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से सारंडा के जंगल में प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया।
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