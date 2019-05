असम: गुवाहाटी ग्रेनेड हमले में 12 घायल, उल्फा ने ली जिम्मेदारी

असम के गुवाहाटी में बुधवार (15 मई) को एक मॉल के बाहर बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में 12 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। पुलिस ने बताया कि यह एक ग्रेनेड धमाका था, जो रात करीब 8 बजे के आसपास हुआ है। पुलिस ने कहा कि प्रकाश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा के वार्ता विरोधी धड़े ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है।

विस्फोट गुवाहाटी के मध्य जोनाली इलाके में स्थित शॉपिंग मॉल के सामने हुआ। गुवाहाटी पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने कहा कि संदिग्धों का निशाना सुरक्षा बल रहे होंगे। उन्होंने कहा कि यहां एक पुलिस जांच चौकी है और यह स्पष्ट है कि संदिग्धों ने उन्हें ही निशाना बनाकर विस्फोट किया होगा सभी घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

विस्फोट ऐसे समय में हुआ है, जब मुख्यमंत्री सबार्नंद सोनोवाल ने बुधवार को पुलिस से कहा कि वह आपराधिक तत्वों पर नजर रखने और शहर के निवासियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एक रणनीति तैयार करें।

मिली जानकारी के मुताबिक, गुवाहाटी में जू रोड यह धमाका हुआ। घटना स्थल पर मौजूद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। इस बम विस्फोट में अभी तक किसी व्यक्ति की मौत की पुष्टि नही की गई है।

घायलों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने ग्रेनेड हमले की पुष्टि की और साथ ही कहा कि पुलिस छानबीन में लग गई है।

Assam: Six people injured in explosion outside a mall on Zoo road in Guwahati, area cordoned off, police present at the spot; injured persons referred to Guwahati Medical College Hospital pic.twitter.com/PotXVWsVFh