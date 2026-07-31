गुरु ही सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक : लक्ष्मण

वाराणसी, संवाददाता। यूपी कॉलेज में गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से गुरुवंदन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरुवंदन अपने शिक्षक और मार्गदर्शक के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने की परंपरा है।

गुरु का महत्व

लक्ष्मण ने कहा कि माता-पिता जन्म और संस्कार देते हैं, जबकि गुरु ज्ञान, विवेक और आत्मविश्वास। वह व्यक्ति को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। गुरु के बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (उच्च शिक्षा) प्रो. शैलेश कुमार ने कहा कि ‘गु’ का अर्थ अंधकार और ‘रु’ का अर्थ उसे दूर करने वाला है। गुरु अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान का दीप प्रज्ज्वलित करते हैं। वह अपने अनुभव से विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल, महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय के प्रो. ऋषिकेश, डॉ. भोलानाथ, डॉ. शैलेंद्र, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रो. विजय कुमार, डॉ. गंगेश, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के डॉ. ओंकार, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉ. रविशंकर, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय के डॉ. रत्नेश, काशी विद्यापीठ के प्रो. पंकज, प्रो. संजय, प्रो. शशिकांत, प्राथमिक संवर्ग के जिलाध्यक्ष शशांक पांडेय, आनंद, अमिताभ राय, प्रभात, सत्यप्रकाश पाल उपस्थित रहे। संचालन कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रो. उदयन और धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष (उच्च शिक्षा) प्रो. धर्मेंद्र सिंह ने किया。