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गायत्री परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रेरणादायी आध्यात्मिक भेंट कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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राजनगर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा आध्यात्मिक भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिंटू राउत ने बाबा आर्तत्राण दास को प्रज्ञा अभियान भेंट किया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा एवं ज्ञान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की बात की गई।

गायत्री परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रेरणादायी आध्यात्मिक भेंट कार्यक्रम

राजनगर। अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में संचालित गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रेरणादायी आध्यात्मिक भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनगर प्रखंड समन्वयक पिंटू राउत ने दुग्धा स्थित श्मशान काली शक्तिपीठ पहुंच कर बाबा आर्तत्राण दास से भेंट की। उन्हें गायत्री परिवार का विचार अभियान प्रज्ञा अभियान भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस अवसर पर पिंटू राउत ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और ज्ञान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। प्रज्ञा अभियान के माध्यम से युग ऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों एवं नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

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ब्रह्मचारी बाबा आर्तत्राण दास ने गायत्री परिवार की ओर से चलाए जा रहे जन जागरण एवं संस्कार निर्माण के कार्यों की सराहना की। उन्होंने प्रज्ञा अभियान को जन हितकारी पहल बताते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए शुभकामनाएं दी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह भेंट श्रद्धा, सद्भाव और आध्यात्मिक समन्वय का सुंदर उदाहरण बना जिससे समाज में सकारात्मक विचारों एवं संस्कारों के प्रसार को नई ऊर्जा मिलेगी।

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