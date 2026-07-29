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श्रद्धा और भक्ति के साथ मना गुरुपूर्णिमा महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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जीवनदीप आश्रम में गुरुपूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन कर आस्था दिखाई। महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सदाचार और सेवा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।

श्रद्धा और भक्ति के साथ मना गुरुपूर्णिमा महोत्सव

रुड़की। जीवनदीप आश्रम में गुरुपूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दूर-दराज़ से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन कर अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान व्यक्त किया। पूरे आश्रम परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने गुरु के सानिध्य का लाभ उठाया। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद ने श्रद्धालुओं को गुरु मंत्र प्रदान करते हुए कहा कि गुरु ही जीवन को सही दिशा देने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है।

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उन्होंने सभी से सदाचार, सेवा और मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एचएम कपूर, केपी सिंह, मोहित भरद्वाज, परवीन सब्बरवाल, चेरब जैन, चंदन त्यागी, अरविंद कश्यप, राधिका, सुनीता सैनी, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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