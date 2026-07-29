गुरु पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, गुरुओं का आशीर्वाद लिया

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर छोटी काशी के गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में गोते लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए अपने गुरुओं के आश्रम पहुंचकर गुरु की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पवन अवसर पर छोटी काशी के गंगा घाटों पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की श्रद्धालुओं ने मस्तराम घाट, परशुराम घाट त्रिवेणी घाट कुंज, उनके दोनों ओर बने अस्थाई घाटों पर पहुंचने लगे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया।

पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराकर दान-पुण्य और पूजा-अर्चना भी की। इस अवसर पर साधु-संतों और पुजारियों ने गंगा महिमा का वर्णन किया और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कई स्थानों पर भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया। गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए श्रद्धालु गंगा स्नान के उपरांत अपने-अपने गुरुओं के आश्रमों में पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं को फल, वस्त्र, मिठाई और अन्य उपयोगी उपहार भेंट कर गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान समर्पित किया। नगर के बाबा मस्तराम आश्रम, सोहन ताऊ आश्रम, पुरबिया बाबा आश्रम, भृगु क्षेत्र आश्रमों में भजन-कीर्तन, सत्संग और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूर्णिमा के महत्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घाटों पर पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। इस मौके पर नगर तहसील रोड, इमली बजरिया, मस्तराम घाट मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही।