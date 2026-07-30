शिष्यों ने गुरुजनों का पूजन कर लिया आशीर्वाद

गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध सांकरा गंगाघाट पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर मां गंगा की पूजा की। इगलास में रविदास महाराज की 650वीं जयंती मनाई गई। गोंडा और छर्रा में भी भंडारे का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने गुरु का सम्मान किया।

गुरू पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने जगह-जगह किया भंडारे का आयोजन, सांकरा गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई दादों, संवाददाता। सावन मास की गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को क्षेत्र के प्रसिद्ध सांकरा गंगाघाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया, जो देर शाम तक लगातार जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए थाना दादों की सांकरा चौकी के प्रभारी धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। हजारा नहर के पुल से लेकर मुख्य घाट तक हर प्रमुख स्थान पर पुलिस मुस्तैद दिखी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद मां गंगा की विशेष पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। पूरा आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

इगलास में कार्यक्रम इगलास में भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत सहारा खुर्द मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती मनाई गई। समारोह में महंत दिगंबर गिरी महाराज का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने उनके समरसता और समानता के संदेश को अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पंकज चौधरी, डॉ. संजीव गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

रामलीला मैदान का उत्सव रामलीला मैदान में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गुरु पूर्णिमा महापर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मुख्य वक्ता अशोक कुमार गर्ग और सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी रामवीर सिंह चौधरी ने आचार्य श्रीराम शर्मा के व्यक्तित्व, तपस्या और वर्तमान समस्याओं के समाधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन और सदज्ञान को दैनिक जीवन में उतारने से ही जीवन सार्थक बनता है। यह पर्व अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुदेव व देव पूजन कर राष्ट्र कल्याण की कामना से गायत्री महायज्ञ में आहुतियां दीं। इसके बाद माता अन्नपूर्णा का प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में डॉ. नृपतिदेव भारद्वाज, हरीमोहन अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, राजनलाल अग्रवाल और डॉ. अरविंद अग्रवाल सहित अनेक परिजनों का सराहनीय योगदान रहा।

गोरई वनखंडी आश्रम में भंडारा गोरई। जटवार रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर (बनखंडी आश्रम) में गुरु पूर्णिमा पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पूर्व स्वतः प्रकट हुआ था। चौरासी कोस की परिक्रमा भी इसी मार्ग से बेसवा धरणी धर की ओर जाती है। इस अवसर पर मठाधीश गुरु रामानंद जी महाराज, मंगला बाबा और कमांडो बाबा सहित अनेक साधु-संतों को प्रसाद ग्रहण कराकर वस्त्र व उपहार भेंट किए गए। भंडारे में भारी भीड़ उमड़ी।

गोंडा में उत्सव गोंडा में कस्बा और आसपास के क्षेत्रों में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका बीके सावित्री बहन के आश्रम पर भव्य कार्यक्रम हुआ, जहां अनुयायियों ने उन्हें प्रतीक चिन्ह और फूलमाला भेंट कर गुरु दक्षिणा दी। इस मौके पर बीके सावित्री ने 'गुरु' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि 'गु' का अर्थ अंधकार और 'रु' का अर्थ उसे दूर करने वाला है। गुरु जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिटाते हैं। इसके अलावा, पंडित संतोष कुमार गौतम के आवास पर हवन यज्ञ और भंडारा आयोजित हुआ। बस स्टैंड मंदिर, निठाऊरी और वनखंडी मंदिर स्थित ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम पर भी धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए।

छर्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम छर्रा। छर्रा के कासगंज रोड स्थित श्री शांति निकेतन आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद गंगा स्नान कर लौटे श्री श्री 108 परमानंद जी महाराज का भक्तों ने तिलक व पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने गुरु देव के चरण पखारकर और चरण पादुकाओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। पूरा परिसर गुरु भजनों से गुंजायमान रहा। समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान सुभाष भारद्वाज, गिरराज शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

गुरु का चरण वंदन पिसावा। कस्बा और ग्रामीण इलाकों में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। शिष्यों ने गुरुओं के चरण वंदन कर उपहार भेंट किए। गांव महगौरा के शीतल वन आश्रम में जगन्नाथ दास महाराज ने देवरहा बाबा का जलाभिषेक व आरती की। उन्होंने गुरु को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया। चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में कस्बा वासियों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। वहीं, भोजाका गांव के शिव मंदिर में सुंदरकांड पाठ के बाद बाबा रामनाथ का आशीर्वाद लिया और प्रसाद वितरित हुआ। इस दौरान भूपेंद्र गोयल, सुमन चौधरी, विष्णु गुप्ता सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

उड़िया बाबा आश्रम में पूजन छर्रा। ग्राम पंचायत शिरसा स्थित उड़िया बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बाबा की चरण पादुका का विधि-विधान से पूजन और जलाभिषेक किया। आचार्य जितेंद्र कुमार ने बाबा का तिलक व अभिषेक कराया। इस मौके पर सेफपुर खाटू श्याम के महंत कुलदीप महाराज भी मौजूद रहे। मान्यता है कि यहां मांगी हर मुराद पूरी होती है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव के युवाओं का सेना में चयन और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गुलवीर सिंह की सफलता बाबा की ही कृपा है। पूजा के बाद विशाल भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पंकज दीक्षित, नेम सिंह सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे।

स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम मडराक। विज़न ग्लोबल स्कूल, शाहपुर मडराक में गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत श्रद्धा, उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, गुरु वंदना एवं भावपूर्ण कार्यक्रमों से सभी का मन मोह लिया। उनकी प्रतिभा और उत्साह ने समारोह को विशेष रूप से यादगार बना दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य गौरव कुमार झा ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देते हुए कहा कि गुरु ही जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाले प्रकाशपुंज हैं।

हरदुआगंज में उत्सव हरदुआगंज। कस्बा हरदुआगंज के मौहल्ला बौहरान स्थित मंदिर श्री मदन मोहन जी में गुरू पूर्णिमा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर न गायत्री परिवार की ओर से मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने आहूंतियां दीं। तत्पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में पायल बंसल, मधु गर्ग, मधु शर्मा, विनीता शर्मा, सुधा शर्मा, संगीता गर्ग, सखी शर्मा, मनी बंसल आदि बड़ी संख्या में गायत्री परिवार की बहनें शामिल रहीं।

जागेश्वर मंदिर में विशेष पूजा हरदुआगंज। कस्बा के जागेश्वर मंदिर पर गुरु पूर्णिमा और संत रविदास जयंती के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम हुआ। नगरवासियों ने दीप जलाकर गुरु परंपरा व संत रविदास के विचारों को नमन किया। भाजपा नेताओं आशीष गौड़, सतीश राजपूत और संदीप जादौन ने उनके जीवन पर विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास ने समानता और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान विनय वेनर्जी, कुणाल सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

पुलिस चौकी में पूजा खैर। गुरु पूर्णिमा पर पुरानी तहसील स्थित कस्बा पुलिस चौकी परिसर के नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा एवं हवन-पूजन हुआ। मंदिर का जीर्णोद्धार एनसीसी स्कूल के डायरेक्टर चैतन्य रावत ने अपने पूर्वज स्वर्गीय बौहरे किशन प्रसाद रावत की स्मृति में कराया। धार्मिक अनुष्ठान आचार्य मुनीश पंडित के सान्निध्य में संपन्न हुआ। यहां वर्ष 1960 से स्थापित प्राचीन शिवलिंग के साथ पूरे शिव परिवार को स्थापित किया गया। अनुष्ठान में चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुति देकर सुख-समृद्धि की कामना की।

संत रविदास जयंती का कार्यक्रम छर्रा। नगर पंचायत छर्रा के शिव मंदिर में संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर ‘समरसता संकल्प अभियान’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छर्रा विधायक ठाकुर रवेंद्र पाल सिंह और विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता यतेन्द्र गुप्ता उर्फ लालू महाजन रहे। अतिथियों ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विधायक ने संत रविदास के संदेशों को प्रासंगिक बताते हुए "मन चंगा तो कठौती में गंगा" उक्ति का उल्लेख किया। यतेन्द्र गुप्ता ने समाज में समानता और भाईचारे पर जोर दिया। इस अवसर पर विधायक ने गुरु दत्त उपाध्याय को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।