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गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदार क्षेत्र में वही धर्म और अध्यात्म की धारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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योग नगरी गुरुधाम में गुरुदेव की प्रतिमा की हुई प्राणप्रतिष्ठा राजकुमार झा नंदन शर्मा सहित देशभर से आए गुरु भाई बहन मौजूद थे। जबकि मनियारपुर स्थित म

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदार क्षेत्र में वही धर्म और अध्यात्म की धारा

बौंसी, निज संवाददाता। मंदार क्षेत्र के विभिन्न गुरु आश्रमों में गुरु पूर्णिमा उत्सव बुधवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। देश के विभिन्न प्रांतों से आए गुरु भाई बहनों ने योग नगरी गुरुधाम गुरु भक्ति से सराबोर रहा। आचार्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित गुरुधाम आश्रम में वर्तमान में गुरु पद पर आसीन श्री प्रभात कुमार सान्याल, श्री बबली पाठक एवं श्री देवसेना चक्रवर्ती जी की मौजूदगी में वेद विद्यापीठ के ब्रह्मचारीयों के द्वारा सामवेदी मंत्रोचार के साथ के साथ गुरूपूर्णिमा उत्सव आरम्भ हुआ。

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गुरु भक्तों का उत्साह

गुरु पूर्णिमा उत्सव में गुरु भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रातः में गुरु वंदना, मंगल आरती के बाद विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम हुए दोपहर के बाद गुरु के उपदेश को पंडित देव नारायण शर्मा जी द्वारा सुनाया गया दोपहर बाद नए शिष्यों को गुरु दीक्षा दान भी दी गयी। भजन कीर्तन सहित अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के बाद भंडारे का आयोजन किया गया इस अवसर पर गुरुधाम आश्रम में सचिव ऋषिकेश पांडेय, शशि शेखर त्रिवेदी, प्रमोद झुनझुनवाला गंगाधर मिश्र, पं श्याम सिंह राजकुमार झा नंदन शर्मा सहित देशभर से आए गुरु भाई बहन मौजूद थे।

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महर्षिधाम आश्रम की धार्मिक आयोजन

जबकि मनियारपुर स्थित महर्षिधाम आश्रम में संतमत से जुड़े गुरुभक्तों ने गुरु वंदना किया आश्रम के वर्तमान आचार्य संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज की मौजूदगी में धार्मिक आयोजन हुए। इस अवसर पर काफी संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से आए संतमत के गुरु भाई बहन पहुंचे आश्रम में परम पूज्य पाद ब्रह्मलीन स्वामी शाही जी महाराज के दिए गए बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ खाई इस अवसर पर स्वामी भक्तनंद जी महाराज स्वामी धैर्य नन्द जी महाराज सहित अन्य साधु संत महात्मा मौजूद थे

सफाधर्म मंदिर में उत्सव

पर्वत तराई में अवस्थित सफाधर्म मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया इस अवसर पर सपा धर्म से जुड़े मतावलंबी जुटे और अपने आराध्य देव स्वामी चंदर दास जी को स्मरण किया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने की कसम खाई वही महात्मा भोली बाबा आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित हुआ।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा उत्सव कब मनाया गया?
गुरु पूर्णिमा उत्सव बुधवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया।
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