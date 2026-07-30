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गुरुओं से मिलती है भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा : रामकिशोर दास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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गुरुओं से मिलती है भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा : रामकिशोर दास गुरुओं से मिलती है भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा : रामकिशोर दास

गुरुओं से मिलती है भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा : रामकिशोर दास

सिद्ध हनुमान मंदिर गौशाला मीरपुर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने अपने गुरु का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। समारोह में एनसीआर सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में शिष्य और श्रद्धालु पहुंचे। महामंडलेश्वर रामकिशोर दास त्यागी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि गुरु दीक्षा लेने के बाद ही व्यक्ति वास्तविक अर्थों में भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। गुरु दीक्षा लेना मात्र एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन को आध्यात्मिक दिशा देने का संकल्प है।

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भगवान को किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, प्रभु उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वार्थ या लोभ की भावना से किया गया दान कभी फलदायी नहीं होता, जबकि निष्काम भाव से किया गया दान ही पुण्य प्रदान करता है। महाराज के शिष्यों ने विधिवत गुरु पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पन्नालाल पाठक, सीएल पाठक, अशोक शर्मा, देवदत्त पाठक, ध्रुव पाठक, पूरन पाठक, विनोद शर्मा, राजू कटारा, ललित शर्मा, सांय अग्रवाल, लाखन सोनी, यज्ञदत्त गुप्ता सहित एनसीआर क्षेत्र एवं विभिन्न प्रांतों से आए अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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