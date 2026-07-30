‘श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं’
नाथनगर के सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। उपप्रधानाचार्य अभिनंदन सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने गुरु वेद व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। डॉ. संजीव कुमार झा ने विनम्रता का महत्व बताया। छात्रों ने श्रद्धा और सम्मान के साथ समर्पण कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
नाथनगर। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। उपप्रधानाचार्य अभिनंदन सिंह, प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार झा, महेश कुंवर एवं विनोद कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से गुरु वेद व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉ. संजीव कुमार झा ने कहा कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। गुरु के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान से ही छात्रों में सद्गुण बढ़ते हैं। श्रद्धा के बिना संस्कार नहीं एवं संस्कार के बिना ज्ञान नहीं होता है। इस अवसर पर चंदन कुमार पांडे, राजीव लोचन झा, उपप्रधानाचार्य ने भी अपने विचार रखे।
मौके पर सभी छात्रों एवं आचार्य के द्वारा समर्पण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी दीपक झा ने दी।
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