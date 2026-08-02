गुरु पूर्णिमा पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व भंडारे में उमड़े हजारों श्रद्धालु
गुरु पूर्णिमा पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व भंडारे में उमड़े हजारों श्रद्धालु
गुरु पूर्णिमा महोत्सव रविवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बालाजी दरबार के महंत स्वामी परमदेव एवं सनातन धर्म प्रेमियों के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में बालाजी भंडारा, संकीर्तन और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ
कार्यक्रम का शुभारंभ विधि-विधान से पूजा-अर्चना और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ हुआ। इसके बाद आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। सायंकाल भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जगद्गुरु श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् उपस्थित रहे। उन्होंने गुरु परंपरा और सनातन संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान मुख्य यजमान रहीं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह भी मुख्य यजमान के रूप में मौजूद रहे।
समारोह का महत्व
अतिथियों ने गुरु परंपरा, सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए आयोजन की सराहना की। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।
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