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गुरु वंदन से गूंजे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज व फार्मेसी कॉलेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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तेजवापुर में डॉ. सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया गया। छात्रों ने शिक्षकों को डायरी भेंट कर सम्मानित किया। प्रशासनिक प्रबंधकों ने छात्रों को गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व बताया। कई शिक्षकों और छात्रों ने इस समारोह में भाग लिया।

गुरु वंदन से गूंजे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज व फार्मेसी कॉलेज

तेजवापुर, संवाददाता। डॉ. सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एवं फार्मेसी कॉलेज में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। दोनों संस्थानों में गुरु पूजन एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों को डायरी भेंट कर उनका सम्मान किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रशासनिक प्रबंधक विनोद त्रिपाठी, नोडल अधिकारी डॉ. मुकेश माहिच, डॉ. मनीष कुमार शर्मा, डॉ. पवन वर्मा एवं डॉ. देवेश तिवारी ने बीएएमएस के छात्र-छात्राओं को गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बताया। फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार त्रिपाठी , डॉ. उमेश नारायण मिश्र, डॉ. इरफान, डॉ. शालू, डॉ. निधि पोरवाल,डा. कल्पना,डा.संगीता,डा. अर्चना, सहित शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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