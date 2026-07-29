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माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान और सेवा ही जीवन की पूंजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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विकास खंड कौशांबी के कंपोजिट स्कूल रक्सवारा द्वितीय में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने गुरु-शिष्य परंपरा का पाठ पढ़ा, भाषण, कविता, निबंध लेखन, और पौधारोपण जैसी गतिविधियाँ कीं। प्रधानाध्यापक राजेश वर्मा ने गुरु पूर्णिमा के महत्व को बताया और बच्चों ने अपने गुरुओं का सम्मान किया।

माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान और सेवा ही जीवन की पूंजी

विकास खंड कौशांबी के कंपोजिट स्कूल रक्सवारा द्वितीय में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को बच्चों ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर गुरु-शिष्य परंपरा, गुरु वंदना भाषण, कविता, निबंध लेखन चित्रकला, पौधारोपण, स्वच्छता एवं अन्य नवाचारी गतिविधियां कराई गईं। प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेश वर्मा ने बच्चों को गुरु पूर्णिमा के महत्व को बताते हुए कहा गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन और गुरुओं के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। माता-पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता-पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है।

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गुरु अपने शिष्य को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कराने का हर संभव प्रयास करता है शिष्य को भी चाहिए कि वह अपने गुरुओं का सम्मान करें सही समय पर प्रतिदिन विद्यालय आए और शिक्षा ग्रहण कर अपने देश समाज का नाम गौरवान्वित करें। इस अवसर पर सभी शिक्षार्थियों ने गुरुओं का सम्मान किया। गुरुजनों ने भी आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को उपहार बांटे।

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