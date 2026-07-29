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छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया गुरुजनों का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर के पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में गुरु पूर्णिमा पर्व को श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने गुरु वंदना से शुरूआत की और प्रधानाचार्या सहित शिक्षकों का सम्मान किया। डॉ. एमपी तिवारी ने गुरु की महत्ता व वेदव्यास के योगदान पर प्रकाश डाला।

छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया गुरुजनों का सम्मान

बलरामपुर, संवाददाता। पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा, उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र-छात्राओं ने गुरु वंदना से की। विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉ. एमपी तिवारी, प्रधानाचार्या कुमारी रागिनी, उपप्रधानाचार्या शिखा पाण्डेय व शिक्षक-शिक्षिकाओं का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक डॉ. एमपी तिवारी ने विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि गुरु ही जीवन का सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। उन्होंने महर्षि वेदव्यास के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालते हुए गुरुजनों के सम्मान का संदेश दिया।

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कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने गुरु वंदना पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। आशी यादव, श्रद्धा यादव, श्रद्धा तिवारी, अवंतिका चौधरी और सृष्टि शुक्ल सहित अन्य विद्यार्थियों ने समूह नृत्य प्रस्तुत किया। चित्रकला प्रतियोगिता में यशवी सोनी, आराध्या मिश्रा, एकता मित्तल, कार्तिक सैनी और एसके सौर्य ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों की आरती उतारकर उनका सम्मान किया। डॉ. एमपी तिवारी ने विद्यार्थियों को टॉफियां वितरित कर गुरुजनों का सदैव सम्मान करने और उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

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