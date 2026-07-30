गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम धूमधाम से मना

सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सलडेगा में श्रद्धा, समर्पण और संस्कार के साथ गुरु पूजन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी महान परंपरा का स्मरण करते हुए विद्यालय परिवार ने गुरु-शिष्य संबंध की गौरवशाली विरासत को सजीव रूप में अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार पाठक द्वारा महर्षि वेदव्यास, माँ सरस्वती, भारत माता एवं ओम् के पवित्र चित्रों के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पार्चन के साथ किया गया। सम्पूर्ण सभागार वैदिक मंत्रोच्चार, पुष्प-सुगंध एवं भक्तिमय वातावरण से आलोकित हो उठा। इसके उपरांत महर्षि वेदव्यास के चित्र के समक्ष समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण की यह भावपूर्ण अभिव्यक्ति उपस्थित सभी जनों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी रही।

संस्कृतिक कार्यक्रम

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में विद्यालय के भैया-बहनों ने मनमोहक एवं भावपूर्ण प्रस्तुतियों से सभी का हृदय जीत लिया। गुरु महिमा पर आधारित भक्तिमय गीत, वंदना, समूहगान तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित भैया-बहनों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ा दिया तथा उपस्थित आचार्य परिवार मंत्रमुग्ध होकर उनकी प्रतिभा की सराहना करते रहें। प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार पाठक ने गुरु पूर्णिमा के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यास भारतीय ज्ञान परंपरा के अमर स्तंभ हैं। उनके द्वारा वेदों का विभाजन, महाभारत एवं अनेकों ग्रंथों की रचना भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और आज्ञापालन ही विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य का आधार है। गुरु का मार्गदर्शन जीवन को उद्देश्य, संस्कार और सफलता की दिशा प्रदान करता है। इधर बानो के मरानी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मरानी गुरुपूर्णिमा पर गुरुजनो की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में हीरा सिंह सुनीता सिंह, संतोष साहू,उपेंद्र,मनीषा सुरेंद्र,जुगल,हिना सिंह रिया सुनीता, पूजा,समित सभी भैया बहन की अहम भूमिका रही।