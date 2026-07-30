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संत कोलंबा कॉलेज के संस्कृत विभाग में मनाई गई गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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संत कोलम्बा कॉलेज के संस्कृत विभाग में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा से मनाया गया। विभागाध्यक्ष डॉ सुबोध कुमार साहू ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्राध्यापकों ने गुरु भक्ति की आवश्यकता और गुरु, शिक्षक, और अध्यापक के बीच के अंतर को समझाया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

संत कोलंबा कॉलेज के संस्कृत विभाग में मनाई गई गुरु पूर्णिमा

हजारीबाग, शिक्षा प्रतिनिधि। संत कोलम्बा कॉलेज के संस्कृत विभाग में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत कोलम्बा महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सुबोध कुमार साहू ने किया । मौके पर हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉ भुनेश्वर महतो ने कहा कि आज के समय में आरुणि जैसी एवं एकलव्य के जैसा गुरु भक्ति होनी आवश्यक है। अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डॉ देवेन्द्र प्रसाद ने कहा कि गुरु की महत्ता सर्वदा सर्वकाल में ही अचल है। एनसीसी विभाग के अध्यक्ष डॉ शत्रुघ्न पाण्डेय ने गुरु,शिक्षक, एवं अध्यापक में अंतर स्पष्ट करते हुए गुरु के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की।

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कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ साहू ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। संस्कृत विभाग में गुरुओं का मानस पूजन किया तथा विद्यार्थियों ने अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लिया।

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