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गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। महर्षि वेदव्यास के चित्र पर दीप जलाने के बाद सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कक्षा 11वीं विज्ञान खंड-बी ने सज्जा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का हुआ सम्मान

लोहरदगा, संवाददाता। मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज, लोहरदगा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा, उल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। समारोह में गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान देने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

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कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शशिधर लाल अग्रवाल, सचिव अजय प्रसाद, उपाध्यक्ष विनोद राय, अभिभावक प्रतिनिधि जीतराम बड़ाईक और शीला अग्रवाल, प्रधानाचार्य संजीव कुमार झा, शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र पांडेय और कालेज प्रभारी नीतू ने महर्षि वेदव्यास के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इसके बाद वंदना प्रस्तुत की गई। अतिथियों का स्वागत और परिचय रश्मि साहू ने कराया। अमर उरांव ने गुरु की महिमा पर प्रेरक विचार व्यक्त किए। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर समारोह को आकर्षक बना दिया।

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सज्जा प्रतियोगिता

समारोह के दौरान आयोजित कक्षाकक्ष सज्जा प्रतियोगिता में कक्षा 11वीं विज्ञान खंड-बी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थियों को अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हिंदी विभाग की आचार्या रेणु ने महर्षि वेदव्यास के जीवन, कृतित्व और भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन स्मृति ने किया।

त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन

इस अवसर पर कालेज की त्रैमासिक पत्रिका का भी विमोचन किया गया। पत्रिका का संपादन आचार्य रितेश पाठक ने किया है।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा कब मनाया गया?
गुरु पूर्णिमा का उत्सव बुधवार को मनाया गया।
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