ज्ञान के साथ व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं गुरु
दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर व्याकरण विभाग में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी ने गुरुजनों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने गुरु-शिष्य परंपरा और गुरु के महत्व पर विचार साझा किए। विभाग के शिक्षकों ने भी गुरु की भूमिका और भारतीय परंपरा के बारे में अपने विचार रखे।
दरभंगा, नगर संवाददाता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर व्याकरण विभाग में आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को सभी ने अपने गुरुजनों को भक्ति भाव से याद किया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। विभाग में गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ छात्र-छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से गुरु की स्तुति कर किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने गुरु के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। शंकर, रजनीश, अभिराम, समीर, अंशु एवं संदीप ने गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए एक-एक संस्कृत श्लोक का सस्वर पाठ किया तथा गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। पीआरओ डॉ. निशिकांत ने बताया कि व्याकरण विभाग के शिक्षकों ने भी अपने विचार रखते हुए जीवन में गुरु के स्थान, आदर्श शिष्य के गुण तथा भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा की गरिमा पर प्रकाश डाला。
गुरु की महत्वता पर विचार
विभागाध्यक्ष डॉ. सीता चरण झा ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि वे शिष्य के व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। प्रो. दयाननाथ झा ने कहा कि सच्चा शिष्य वही है जो विनम्रता, अनुशासन और निरंतर अध्ययन के माध्यम से अपने गुरु के उपदेशों को जीवन में उतारे। डॉ. साधना शर्मा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का बेहद ही पावन अवसर है। भारतीय संस्कृति में गुरु ही ज्ञान और संस्कार के सबसे बड़े आधार हैं। डॉ. एल सविता आर्या ने कहा कि गुरु का सान्निध्य जीवन को सही दिशा प्रदान करता है तथा शिक्षा को संस्कारों से जोड़ता है। डॉ. यदुवीर स्वरूप शास्त्री ने कहा कि गुरु-शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। समस्तीपुर कॉलेज के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. दयानंद मेहता ने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए भारतीय परंपरा में गुरु के सर्वोच्च स्थान का उल्लेख किया। कार्यक्रम का समापन गुरु वंदना के साथ हुआ।
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