भारतीय संस्कृति तथा गुरु परम्परा को रामायण-महाभारत का अध्ययन जरूरी : विवेकानन्द सरस्वती

बुधवार को टिकरी स्थित गुरुकुल प्रभात आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं वैदिक परम्पराओं के बीच मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ वैदिक मंत्रोच्चार एवं वैदिक यज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ के यजमान यशराज निवासी हमीरपुर रहे। जबकि यज्ञ के संयोजक डॉ. नीतीश एवं राजकुमार सतवाई रहे। आश्रम के कुलाधिपति ने बताया कि भारतीय संस्कृति तथा गुरु परम्परा के प्रति श्रद्धा का विकास हो इसके लिए रामायण-महाभारत का अध्ययन जरूरी है। आश्रम के कुलाधिपति पूज्य स्वामी विवेकानन्द सरस्वती महाराज ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रामायण और महाभारत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को महाभारत एवं रामायण की कथाओं से परिचित कराएं, ताकि उनमें भारतीय संस्कृति नैतिक मूल्यों तथा गुरु परम्परा के प्रति श्रद्धा का विकास हो।