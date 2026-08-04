सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो में गुरुकुल मांटेसरी लगातार तीसरी बार चैंपियन
प्रयागराज स्थित गुरुकुल मांटेसरी स्कूल ने सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करके लगातार तीसरी बार ओवरऑल चैंपियन बनकर 83 अंक अर्जित किए। टीम ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। अंडर-14, 17 और 19 वर्ग में खिलाड़ियों ने उत्कृष्टता दिखाई।
बोकारो। प्रयागराज स्थित गुरुकुल मांटेसरी स्कूल, पाफामऊ में आयोजित सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो प्रतियोगिता में विद्यालय की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। टीम ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 83 अंक अर्जित किए। अंडर-17 और अंडर-19 बालिका वर्ग में विद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि अंडर-14 बालिका वर्ग में टीम उपविजेता रही। अंडर-14 वर्ग में साक्षी सिंह सोलंकी ने स्वर्ण, समृद्धि कुमारी ने रजत और हर्षिका कुमारी ने कांस्य पदक जीता। अंडर-17 वर्ग में दुर्गा टंडन ने स्वर्ण, सौम्या शेखर और अनन्या कुमारी ने रजत तथा सोनाक्षी कुमारी ने कांस्य पदक हासिल किया।
अंडर-19 वर्ग में सुरभि कुमारी, आस्था पांडेय और जयश्री कुमारी ने स्वर्ण पदक जीते। स्वर्ण और रजत पदक विजेता 11 खिलाड़ियों का चयन हरियाणा में होने वाली सीबीएसई राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है।
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