गुरुकुल विवि में पीजी डिप्लोमा हिंदी पत्रकारिता में 17 अगस्त तक एडमिशन

गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सत्र 2026-27 के लिए पीजी डिप्लोमा (हिंदी पत्रकारिता) में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। इच्छुक अभ्यर्थी समविश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

पाठ्यक्रम विशेषताएँ

कोर्स समन्वयक डॉ. अजित सिंह तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम में न्यू मीडिया, डिजिटल पत्रकारिता, रचनात्मक लेखन, मीडिया संस्थानों में इंटर्नशिप, कौशल आधारित प्रशिक्षण और विशेषज्ञों के व्याख्यान शामिल किए गए हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बदलते मीडिया परिवेश के अनुरूप व्यावहारिक और पेशेवर दक्षता प्रदान करना है। बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल मीडिया के तेजी से विस्तार के बीच पत्रकारिता का स्वरूप बदल रहा है। ऐसे समय में भाषा, तकनीक और जमीनी रिपोर्टिंग की समझ रखने वाले प्रशिक्षित हिंदी पत्रकारों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को पत्रकारिता का सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि आधुनिक मीडिया की चुनौतियों के अनुरूप व्यावहारिक कौशल भी मिल सके।