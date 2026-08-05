गुरुकुल विवि में पीजी डिप्लोमा हिंदी पत्रकारिता में 17 अगस्त तक एडमिशन
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सत्र 2026-27 के लिए पीजी डिप्लोमा (हिंदी पत्रकारिता) में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त है। पाठ्यक्रम में न्यू मीडिया, डिजिटल पत्रकारिता, मीडिया संस्थानों में इंटर्नशिप, कौशल आधारित प्रशिक्षण शामिल हैं।
गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सत्र 2026-27 के लिए पीजी डिप्लोमा (हिंदी पत्रकारिता) में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। इच्छुक अभ्यर्थी समविश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
पाठ्यक्रम विशेषताएँ
कोर्स समन्वयक डॉ. अजित सिंह तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम में न्यू मीडिया, डिजिटल पत्रकारिता, रचनात्मक लेखन, मीडिया संस्थानों में इंटर्नशिप, कौशल आधारित प्रशिक्षण और विशेषज्ञों के व्याख्यान शामिल किए गए हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बदलते मीडिया परिवेश के अनुरूप व्यावहारिक और पेशेवर दक्षता प्रदान करना है। बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल मीडिया के तेजी से विस्तार के बीच पत्रकारिता का स्वरूप बदल रहा है। ऐसे समय में भाषा, तकनीक और जमीनी रिपोर्टिंग की समझ रखने वाले प्रशिक्षित हिंदी पत्रकारों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को पत्रकारिता का सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि आधुनिक मीडिया की चुनौतियों के अनुरूप व्यावहारिक कौशल भी मिल सके।
कोर्स में सीटें
बॉक्स
कुल सीटें : 15
एनईपी-2020 आधारित पाठ्यक्रम
न्यू मीडिया एवं डिजिटल पत्रकारिता पर विशेष फोकस
मीडिया संस्थानों में इंटर्नशिप
कौशल आधारित प्रशिक्षण
रचनात्मक लेखन एवं विशेषज्ञों के व्याख्यान
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया और जनसंपर्क में रोजगार के बेहतर अवसर
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें