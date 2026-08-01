छात्रों को रोजगार परक शिक्षा मिलेगी

गुरुग्राम,साक्षी रावत। शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने की दिशा में गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय और गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जीआईए) के बीच शनिवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली से जोड़ना और रोजगार के लिए अधिक सक्षम बनाना है। एमओयू के तहत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, औद्योगिक भ्रमण, लाइव प्रोजेक्ट, उद्योग विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, प्लेसमेंट सहायता और कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। वहीं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ संयुक्त शोध, संवाद और ज्ञान के आदान-प्रदान का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा विश्वविद्यालय में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और उद्योगों के सहयोग से एक्जीक्यूटिव एमबीए कार्यक्रम को मजबूत बनाने पर भी काम किया जाएगा। जीआईए की ओर से अनुशंसित कंपनी प्रायोजित एक्जीक्यूटिव एमबीए अभ्यर्थियों को ट्यूशन फीस में 30 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी।कुलपति प्रो. (डॉ.) संजय कौशिक ने कहा कि शिक्षा तभी सार्थक होती है, जब वह कक्षा से निकलकर उद्योग और समाज से जुड़े। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव देने के साथ नवाचार और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। वहीं जीआईए के अध्यक्ष सुमित राव ने कहा कि उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत समन्वय भविष्य की कार्यशक्ति तैयार करने के लिए आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों को वास्तविक औद्योगिक माहौल में सीखने का अवसर मिलेगा और उद्योगों को योग्य प्रतिभाएं मिल सकेंगी।