आदर्श बाल वाटिका बनने से खेल-खेल में नौनिहाल पढ़ेंगे
- 3 से 6 साल के बच्चों की शुरुआती शिक्षा को बनाया जाएगा रोचक और गतिविधि आधारित
गुरुग्राम, साक्षी रावत। तीन से छह साल की उम्र बच्चों की सीखने की नींव मजबूत करने का सबसे अहम समय माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब गुरुग्राम में सरकारी स्कूल को आदर्श बाल वाटिका के रूप में विकसित करने की तैयारी है। आदर्श बाल वाटिका के लिए जिले में ऐसे स्कूल का चयन किया जाएगा, जहां बच्चों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने की पर्याप्त संभावना हो। चयन की प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद चुने गए स्कूल में बालवाटिका को छोटे बच्चों की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाएगा। बच्चों को केवल किताब-कॉपी तक सीमित रखने के बजाय खेल, गतिविधियों और अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जिले को समग्र शिक्षा के तहत पांच लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
सीखने के लिए बनेगा अलग माहौल:
बाल वाटिका की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यहां तीन से छह साल के बच्चों को पारंपरिक कक्षा की तरह बैठाकर पढ़ाने के बजाय गतिविधियों के जरिये सीखने पर जोर रहेगा। बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, बच्चों के अनुकूल फर्नीचर और इनडोर-आउटडोर गतिविधियों के लिए जगह विकसित की जाएगी। मसलन, रंगों, आकृतियों, अक्षरों और संख्याओं की पहचान कराने के लिए बच्चों को केवल लिखने का अभ्यास नहीं कराया जाएगा, बल्कि अलग-अलग गतिविधियों और खेलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कहानी, कविता, चित्र, खिलौने और समूह गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में भाषा और गणित की शुरुआती समझ विकसित करने पर जोर रहेगा。
गुरुग्राम में किस स्कूल का होगा चयन, समिति करेगी तय:
इसके लिए स्कूल का चयन केवल नाम के आधार पर नहीं होगा। स्कूल में उपलब्ध स्थान, बच्चों की संख्या, मौजूदा सुविधाएं और बालवाटिका को विकसित करने की संभावनाओं को भी देखा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर समिति स्कूलों का चयन करेगी। एक बार स्कूल तय होने के बाद पांच लाख रुपये तक की राशि से वहां आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकेंगे। इससे बच्चों के बैठने की व्यवस्था से लेकर गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री और खेल क्षेत्र को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
ब्लॉक स्तर पर भी बढ़ाने की तैयारी:
इस पहल को केवल एक आदर्श स्कूल तक सीमित रखने के बजाय आगे ब्लॉक स्तर तक ले जाने की योजना है। पहले चरण में मॉडल बालवाटिका विकसित होने के बाद वहां अपनाई जाने वाली गतिविधियों और शिक्षण तरीकों को दूसरे स्कूलों में भी लागू करने का आधार तैयार किया जा सकता है। इससे गुरुग्राम के अलग-अलग ब्लॉकों में बालवाटिका की व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
सामान्य प्रश्न
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