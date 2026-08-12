Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुग्राम की टीमों का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
Follow us on Google News
share

गुरुग्राम की टीमों ने एसजीएफआई जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में अंडर-17 और अंडर-19 वर्गों के खिताब जीते। अंडर-17 में उन्होंने फर्रुखनगर को सात विकेट से हराया, जबकि अंडर-19 में सोहना को 41 रन से मात दी। विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सहायक शिक्षा अधिकारी ने अध्ययन और खेलों के महत्व पर जोर दिया।

क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुग्राम की टीमों का दबदबा

गुरुग्राम,साक्षी रावत। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एसजीएफआई (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुग्राम की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-17 और अंडर-19 दोनों वर्गों के खिताब अपने नाम किए। अंडर-17 वर्ग में गुरुग्राम ने फर्रुखनगर को सात विकेट से हराकर विजेता ट्रॉफी जीती, जबकि अंडर-19 वर्ग के फाइनल में सोहना को 41 रन से शिकस्त देकर गुरुग्राम की टीम चैंपियन बनी। सहायक शिक्षा अधिकारी जगदीश अहलावत ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर दिए जा रहे हैं। अंडर-17 के फाइनल में फर्रुखनगर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 48 रन बनाए।

गुरुग्राम की ओर से गर्व भनसाली, आरव कुमार और रेयान ने दो-दो विकेट लिए, जबकि मयंक को एक विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुरुग्राम की टीम ने छह ओवर में तीन विकेट खोकर 50 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। प्रत्यूष ने नाबाद 21 और रेयान ने नाबाद 14 रन बनाए, जबकि अथर्व ने 14 रन का योगदान दिया।अंडर-19 के फाइनल में गुरुग्राम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में चार विकेट पर 159 रन बनाए। नमन जैन ने नाबाद 69 रन की शानदार पारी खेली। अनिरुद्ध मीणा ने 21 और सूर्यवंश ने 16 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सोहना की टीम 118 रन पर ऑलआउट हो गई। सोहना की ओर से अभिमन्यु ने 46 रन बनाए। गुरुग्राम ने 41 रन से मुकाबला जीतकर अंडर-19 का खिताब हासिल किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
SGFI
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।