क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुग्राम की टीमों का दबदबा

गुरुग्राम,साक्षी रावत। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एसजीएफआई (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुग्राम की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-17 और अंडर-19 दोनों वर्गों के खिताब अपने नाम किए। अंडर-17 वर्ग में गुरुग्राम ने फर्रुखनगर को सात विकेट से हराकर विजेता ट्रॉफी जीती, जबकि अंडर-19 वर्ग के फाइनल में सोहना को 41 रन से शिकस्त देकर गुरुग्राम की टीम चैंपियन बनी। सहायक शिक्षा अधिकारी जगदीश अहलावत ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर दिए जा रहे हैं। अंडर-17 के फाइनल में फर्रुखनगर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 48 रन बनाए।

गुरुग्राम की ओर से गर्व भनसाली, आरव कुमार और रेयान ने दो-दो विकेट लिए, जबकि मयंक को एक विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुरुग्राम की टीम ने छह ओवर में तीन विकेट खोकर 50 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। प्रत्यूष ने नाबाद 21 और रेयान ने नाबाद 14 रन बनाए, जबकि अथर्व ने 14 रन का योगदान दिया।अंडर-19 के फाइनल में गुरुग्राम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में चार विकेट पर 159 रन बनाए। नमन जैन ने नाबाद 69 रन की शानदार पारी खेली। अनिरुद्ध मीणा ने 21 और सूर्यवंश ने 16 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सोहना की टीम 118 रन पर ऑलआउट हो गई। सोहना की ओर से अभिमन्यु ने 46 रन बनाए। गुरुग्राम ने 41 रन से मुकाबला जीतकर अंडर-19 का खिताब हासिल किया।