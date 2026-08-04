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गैंगस्टर गौरव गाड़ौली यूएई से डिपोर्ट कर लाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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गुरुग्राम में स्पेशल टास्क फोर्स ने कौशल-बंबीहा गैंग के सदस्य गौरव गाड़ौली को यूएई से भारत निर्वासित किया। गौरव पर छह केस दर्ज हैं और उसे भारतीय कोर्ट में रिमांड पर लिया जाएगा। उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल किया था और तीन वर्षों तक दुबई में अपराध कर रहा था।

गैंगस्टर गौरव गाड़ौली यूएई से डिपोर्ट कर लाया गया

गुरुग्राम,गौरव चौधरी। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने कौशल-बंबीहा गैंग के सक्रिय सदस्य और वांछित अपराधी गौरव गाड़ौली को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से मंगलवार को भारत निर्वासित कर लिया। इस वर्ष अब तक एसटीएफ हरियाणा द्वारा विदेशों में छिपे गैंगस्टरों का कराया गया यह 13वां सफल निर्वासन है। इससे पूर्व 10 अप्रैल को 16 संगीन मामलों में वांछित साहिल चौहान को थाईलैंड से भारत लाया गया था। गौरव गाड़ौली पर छह केस दर्ज है। इनमें एक केस रेवाड़ी और पांच गुरुग्राम में दर्ज है। भारत छोड़ने से पहले तीन मामले और विदेश में जाने के बाद तीन मामले दर्ज हुए है। कोर्ट में पेश कर आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा。

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गौरव गाड़ौली के धोखाधड़ी के तरीके

एसटीएफ आईजी सतीश बालन ने बताया कि गौरव गाड़ौली ने यूपी के फिरोजाबाद निवासी साहिल यादव के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी कर पासपोर्ट हासिल किया था। इसी फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वह 30 नवंबर 2023 को लखनऊ एयरपोर्ट से दुबई फरार हो गया था। पिछले लगभग तीन वर्षों से वह दुबई और जॉर्जिया में बैठकर कौशल-बंबीहा गैंग के लिए रंगदारी, हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों की व्यवस्था जैसे आपराधिक षड्यंत्र रच रहा था।

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गैंगस्टर कौशल का रिश्ते

गांव गाड़ौली खुर्द का रहने वाला गौरव गाड़ौली गैंगस्टर कौशल का सगा साला है और उसकी पत्नी मनीषा का भाई है। गैंगस्टर कौशल की फरारी के दौरान गौरव और मनीषा मिलकर गैंग में नए शूटरों की भर्ती, रंगदारी की रकम के लेन-देन और आपराधिक वारदातों के समन्वय की मुख्य जिम्मेदारी संभालते थे।

खुलासों की संभावना

कई बड़े खुलासों की उम्मीद

हरियाणा पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसी, विदेश मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल के बाद गौरव को यूएई में हिरासत में लिया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, उससे पूछताछ में गैंग के वित्तीय तंत्र और देश में सक्रिय गुर्गों के बारे में कई अहम सुराग मिलेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गौरव गाड़ौली किस गैंग का सदस्य है?
गौरव गाड़ौली कौशल-बंबीहा गैंग का सदस्य है।
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