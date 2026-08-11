सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट, दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी जारी
गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। दिल्ली में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है।
गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस उपायुक्त (यातायात) प्रतीक गहलोत ने अपने कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में भारी मालवाहक वाहनों (ट्रकों/कैंटरों) के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। 12 अगस्त शाम पांच बजे से 13 अगस्त दोपहर डेढ़ बजे तक। 14 अगस्त शाम पांच बजे से 15 अगस्त दोपहर डेढ़ बजे तक। दूध, फल, सब्जी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 या द्वारका एक्सप्रेस-वे का उपयोग करके दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले यात्री वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
गुरुग्राम से पलवल, मेवात, फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी और राजस्थान की ओर जाने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक व कैंटर यूनियनों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सारणी का पालन करें और दिल्ली की तरफ अपने वाहन न भेजकर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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