ट्रांसफार्मर की कॉइल और तार चोरी के मामले में पांच गिरफ्तार
गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। चौकीदार से मारपीट करके 220केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर से कॉइल, तेल और तांबे का सामान चोरी करने के आरोप में गुरुग्राम प
गुरुग्राम, दीपक आहूजा। चौकीदार से मारपीट करके 220केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर से कॉइल, तेल और तांबे का सामान चोरी करने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने सात जुलाई की रात को फर्रुखनगर के गांव सिवाड़ी स्थित एसटीपी पर इस वारदात को अंजाम दिया था।
आरोपियों की शिकायत
आठ जुलाई को थाना फर्रुखनगर में एसटीपी पर कार्यरत चौकीदारी ने शिकायत दी थी कि सात जुलाई की रात करीब एक बजे कुछ व्यक्ति पहुंचें थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद ट्रांसफार्मर से कॉइल, तेल और तांबा निकालकर भाग गए। उसे जान से मारने की धमकी भी इनकी तरफ से दी गई। गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
अपराध शाखा, फर्रुखनगर ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान उत्तर प्रदेश के मेरठ के गांव बाना निवासी 30 वर्षीय जोनी, गांव बाना निवासी 50 वर्षीय चेतराम, सोहना की नगली मोड़ की सैनी कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय राजकुमार, अलीगढ़ के गांव बरला निवासी 22 वर्षीय बंटी और झांसी के गांव छतरपुर निवासी 32 वर्षीय राजू के रूप में हुई है। आरोपियों ने गुरुग्राम में चोरी की तीन और वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया है।
पुलिस की जांच
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि रात के समय कम आवाजाही का फायदा उठाकर बिजली ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते थे। जोनी पर चोरी और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के 43 मामले करनाल में दर्ज हैं। आरोपी चेतराम पर चोरी और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सात मामले करनाल में दर्ज हैं। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।
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