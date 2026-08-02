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दुष्कर्म का आरोपी सीए बरेली से गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम पुलिस ने युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक सीए को बरेली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवती से 25 लाख रुपये ऐठने का आरोप है। पीड़िता ने फरवरी में उसकी दूसरी जगह शादी तय होने पर विफलता का भी आरोप लगाया।

दुष्कर्म का आरोपी सीए बरेली से गिरफ्तार

गुरुग्राम, दीपक आहूजा। युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसने युवती को ब्लैकमेल करके करीब 25 लाख रुपये ऐठे हैं। गुरुग्राम पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गत 25 जुलाई को थाना सुशांत लोक में एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी सितारगंज का रहने वाला है। साल 2017 में सीए की पढ़ाई के दौरान यह युवती आरोपी के संपर्क में आई थी। आरोपी इस युवती के रिश्ते में है। साल 2020 में आरोपी अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए सितारगंज गई थी। यहां आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।

आरोप और स्थितियां

आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो बना लिए। आरोप है कि जब शादी की बात की तो आरोपी वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोप है कि उसने युवती के साथ गुरुग्राम में ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म किया।पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में यहां तक आरोप लगाया है कि फरवरी माह में उसकी कहीं दूसरी जगह पर शादी तय हुई थी। आरोपी ने उसके मंगेतर को अश्लील वीडियो भेज दिए, जिससे उसकी शादी टूट गई।

पकड़ और जांच

मोबाइल लोकेशन की मदद से पकड़ा गया : आरोप है कि आरोपी ने उसे ब्लैक मेल कर करीब 25 लाख रुपये भी ऐंठे हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर बरेली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में थाना सुशांत लोक के प्रभारी ने बताया कि आरोपी सीए को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

गुरुग्राम पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया है?
गुरुग्राम पुलिस ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को गिरफ्तार किया है।
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