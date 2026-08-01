ड्यूटी से लौट रहे कंपनी कर्मचारी से मारपीट
गुरुग्राम के गांव बिनौला में काम करने वाले एक कर्मचारी रवि कुमार पर दो अज्ञात युवकों ने ड्यूटी के बाद हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रवि गंभीर रूप से घायल है और इलाज जारी है। पीड़ित ने पहले किसी परिचित पर शक जताया था, लेकिन अब पुलिस अन्य कोणों पर भी जांच कर रही है।
गुरुग्राम,गौरव चौधरी। गांव बिनौला में स्थित कंपनी से ड्यूटी के घर लौट रहे एक कर्मचारी के साथ दो अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट करने और पत्थर से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर थाना मानेसर पुलिस ने दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।खेड़की माजरा निवासी रवि कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मीनाक्षी पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड बिनौला में नौकरी करते हैं। 27 जुलाई की शाम ड्यूटी के बाद आईएमटी चौक मानेसर पर अपने भाई का इंतजार कर रहे थे। तभी दो अज्ञात युवक उनके पास आए और बिनौला में काम करने की बात पूछकर अचानक उन पर हमला कर दिया।
एक युवक ने थप्पड़ मारकर रवि को जमीन पर गिरा दिया, जबकि दूसरे ने पीछे से पत्थर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।घायल रवि का इलाज निजी अस्पताल मानेसर में चल रहा है। शुरुआत में पीड़ित ने किसी परिचित पर शक जताया था, लेकिन पुलिस जांच में उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई। 31 जुलाई को अस्पताल में दर्ज कराए गए दोबारा बयानों और डॉक्टर की एमएलआर रिपोर्ट के आधार पर जांच अधिकारी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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