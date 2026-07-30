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स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 30 खिलाड़ी दम दिखाएंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सोनीपत के खेल विश्विद्यालय में 8 से 9 अगस्त तक होने वाली यूथ स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेल मेला में गुरुग्राम के खिलाड

स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 30 खिलाड़ी दम दिखाएंगे

गुरुग्राम, अमर मौर्य। सोनीपत के खेल विश्विद्यालय में 8 से 9 अगस्त तक होने वाली यूथ स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेल मेला में गुरुग्राम के खिलाड़ी दौड़ और दम दिखाएंगे। जिले से लगभग 30 एथलीट खिलाड़ी हरियाणा स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने बताया कि यूथ ओलम्पिक के नियम अनुसार एक जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 तक आयु वर्ग वाले एथलीट खिलाडी ही चैंपियनशिप में भाग ले सकते हैं। 14वीं हरियाणा स्टेट यूथ अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिला एथलेटिक्स संघ सोनीपत और एथलेटिक्स हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के निर्धारित ‌मानकों के अनुसार 21वीं यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप लुधियाना पंजाब में 1 से 3 सितंबर तक भाग लेंगे।हरियाणा

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राज्य के एथलीट खिलाड़ियों का अंतिम चयन स्टेट चैंपियनशिप के दौरान उनके खेल प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप मलिक ने बताया कि चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 1000 मीटर दौड़, 100 मीटर हर्डल रेस लडकी, 110 मीटर हर्डल रेस लडका, 3000 मीटर रेस वाक इंवेंट लडकी और 5000 मीटर रेस वाक इंवेंट लडका,हाई जंप, लांग जंप,शाट पुट, डिस्कस और जेवलिन थ्रो इवेंट व हैप्टाथलान इवेंट आयोजित किया जाएगा।

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