पहली मेरिट की फीस जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी यूजी दाखिलों में फिर बदला शेड्यूल यूजी दाखिलों में फिर बदला शेड्यूल

गुरुग्राम, साक्षी रावत। स्नातक (यूजी) दाखिला प्रक्रिया के बीच उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर प्रवेश कार्यक्रम में बदलाव किया है। विभाग ने पहली मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 4 अगस्त कर दी है। पहले निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कई विद्यार्थियों की फीस जमा नहीं हो सकी थी। इसे देखते हुए विभाग ने छात्रों को राहत देते हुए अतिरिक्त समय दिया है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। नई समय-सारिणी के अनुसार अब पहली मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थी 4 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। इसके बाद 5 अगस्त को प्रोविजनल मेरिट सूची जारी होगी, जिसमें विद्यार्थियों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों और त्रुटियों का निस्तारण किया जाएगा। संशोधन के बाद 6 अगस्त को दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी。

दाखिलों की रफ्तार गुरुग्राम के सरकारी कॉलेजों में पहली मेरिट के बाद दाखिलों की रफ्तार अपेक्षा से धीमी रही। कॉलेजों का मानना है कि कई विद्यार्थियों ने एक साथ अलग-अलग विश्वविद्यालयों में आवेदन किया था। कुछ छात्रों ने दिल्ली और अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलने के कारण फीस जमा नहीं कराई, जबकि कुछ विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेज या विषय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में फीस जमा करने की अवधि बढ़ने से पहली मेरिट में चयनित विद्यार्थियों को एक और मौका मिलेगा और सीटें खाली रहने की संभावना भी कम होगी।

कॉलेजों द्वारा जानकारी सेक्टर 9 गवर्नमेंट कॉलेज के नोडल अधिकारी संजय कतियाल ने बताया कि करीब 40% सीटों पर अभी तक छात्रों ने दाखिला लिया है। अब तारीख आगे बढ़ा दी गई है तो वो छात्र भी फीस भर के अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं लिया है। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सूचना वितरण कॉलेजों को भी विभाग की ओर से चयनित विद्यार्थियों तक यह सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी छात्र केवल जानकारी के अभाव में प्रवेश से वंचित न रह जाए। प्रवेश शाखाओं का कहना है कि अब अगले एक सप्ताह तक पूरी प्रक्रिया फीस जमा कराने और दस्तावेजों के सत्यापन पर केंद्रित रहेगी। दूसरी मेरिट सूची जारी होने के बाद भी यदि किसी कॉलेज में सीटें रिक्त रहती हैं तो विभाग के आगामी निर्देशों के अनुसार आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल सभी सरकारी कॉलेज पहली मेरिट के चयनित विद्यार्थियों की फीस जमा कराने और अधिक से अधिक सीटें भरने पर जोर दे रहे हैं।