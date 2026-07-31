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रविदास आश्रम के विकास को लेकर मंत्री से मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम समिति के पदाधिकारियों ने झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मुलाकात की। इस वार्ता में आश्रम के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने समिति को आश्वासन दिया कि सरकार विकास में सहायता करेगी। समिति ने मंत्री का आभार व्यक्त किया और सहयोग की आशा जताई।

रविदास आश्रम के विकास को लेकर मंत्री से मिले

संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम समिति के पदाधिकारियों ने गोमिया विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद से शिष्टाचार मुलाकात कर रविदास आश्रम के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान समिति के संरक्षक सहदेव रविदास व कौलेश्वर बौद्ध, अध्यक्ष हरेन्द्र कुमार राम, सचिव प्यारेलाल बौद्ध व उपसचिव नागेश्वर रविदास उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष आश्रम के विकास संबंधित विभिन्न बिंदुओं को रखा। मंत्री ने आश्रम समिति को आश्वस्त करते हुए कहा कि रविदास आश्रम के विकास कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार हर कदम पर आश्रम समिति के साथ खड़ी है और आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

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समिति के सदस्यों ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आश्रम के विकास कार्यों में सहयोग की अपेक्षा जताई।

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