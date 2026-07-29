गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का किया सम्मान
म्मान किया गया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि शिवानी रावत ने कहा कि गुरु जीवन के सच्चे पथ-प्रदर्शक हो
देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की एमकेपी कॉलेज इकाई ने गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुजनों का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर एवं ज्ञान के प्रतीक स्वरूप कलम भेंट कर उनका सम्मान किया गया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया।कार्यक्रम में पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि शिवानी रावत ने कहा कि गुरु जीवन के सच्चे पथ-प्रदर्शक होते हैं और उनके मार्गदर्शन से ही सफलता प्राप्त होती है। महानगर मंत्री आयुषी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान बनाए रखने का आह्वान किया।
वहीं महानगर छात्रा विस्तारक एवं प्रांत सह मंत्री भावना ने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, अनुशासन, उत्तम आचरण और संस्कारों का संदेश दिया।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में गुरु के प्रति श्रद्धा, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का संवर्धन करना था। कार्यक्रम के सफल आयोजन में खुशी, कृतिका, पल्लवी, सिमरन और योगिता सहित सभी कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा।
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