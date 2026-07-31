गुरु की प्रशंसा मात्र से नहीं बदलता जीवन: संभव राम

गुरु की प्रशंसा ही जीवन को नहीं बदलती, बल्कि उनकी वाणी को व्यवहार में लाना आवश्यक है। गुरु की सफलता अपने शिष्यों के उच्च आचरण में होती है। युवाओं को संतों की शिक्षाओं से जुड़ना चाहिए, अन्यथा समाज में असामाजिक प्रवृत्तियों का बढ़ना निश्चित है।

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। गुरु की केवल प्रशंसा या उनके गुणों का वर्णन करने से जीवन नहीं बदलता। वास्तविक श्रद्धा तभी सिद्ध होती है जब गुरु की वाणी को जीवन में उतारा जाए। ज्ञान, चाहे कितना भी व्यापक क्यों न हो, यदि व्यवहार में न आए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। ये बातें श्रीसर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष औघड़ बाबा गुरुपद संभव राम ने कहीं। वह गुरुपूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित समारोह के समापन अवसर पर गुरुवार को आशीर्वचन दे रहे थे।

गुरु और सदाचार पड़ाव स्थित आश्रम में हुए सत्र में गुरुपद संभव राम ने कहा कि गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता अपने शिष्यों की सफलता, सदाचार और श्रेष्ठ आचरण में होती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने अंतःकरण का साक्षी है। हम अपने दोषों और गुणों को जानते हुए भी अनेक अनुचित कार्य करते रहते हैं। इसका प्रमुख कारण महापुरुषों की शिक्षाओं की उपेक्षा और कुसंगति है।

युवाओं का मार्गदर्शन उन्होंने कहा कि विशेष रूप से युवाओं को सत्संग, सद्ग्रंथों और गुरु-वाणी से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वही उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार है। अन्यथा समाज में बढ़ती हिंसा, स्वार्थ, पारिवारिक कलह और नैतिक पतन जैसी प्रवृत्तियां जीवन को विनाश की ओर ले जाती हैं। संत कबीरदास के दोहे ‘दुर्बल को न सताइये…’ का उल्लेख करते हुए बताया कि किसी भी निर्बल, पीड़ित अथवा असहाय व्यक्ति पर अत्याचार करना अंततः अपने ही कर्मों को नष्ट करना है। कर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म और अटल है; उसका परिणाम कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए अहंकार, अन्याय और शोषण से दूर रहना ही कल्याण का मार्ग है। उन्होंने कहा आज प्रत्येक व्यक्ति को साधु और सैनिक, दोनों के गुण अपनाने होंगे。

कार्यक्रम की अध्यक्षता गोष्ठी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व अपर महानिदेशक डॉ.विजय प्रताप ने की। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के एडीजीपी विवेकानंद रहे। अन्य वक्ताओं में भोलानाथ त्रिपाठी, डॉ.धनंजय राव, डॉ.अजय सिंह, प्रबल प्रताप सिंह, उदय नारायण पांडेय तथा शशिभूषण सिंह शामिल रहे। धन्यवाद हरिहर यादव ने किया।