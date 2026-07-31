नृत्य एवं कला जगत की विभूतियों का होगा सम्मान

गुरु-शिष्य परंपरा को सम्मानित करने के उद्देश्य से आर्टिस्ट गिल्ड ऑफ यूपी की ओर से 4 अगस्त को 'गुरु शिल्पी सम्मान' समारोह आयोजित किया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा और आमंत्रण पत्र का विमोचन शुक्रवार को करकुंज रोड, आवास विकास स्थित एक रेस्टोरेंट में दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। महासचिव कमलप्रीत सिंह ने बताया कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संस्था पिछले कई वर्षों से शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वादन, लोककलाओं, रंगमंच और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समय-समय पर संगीत समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कार्यशालाएं, युवा कलाकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, गुरु-शिष्य संवाद, प्रतिभा सम्मान समारोह तथा नवोदित कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने जैसे आयोजन किए जाते हैं।