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नृत्य एवं कला जगत की विभूतियों का होगा सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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आर्टिस्ट गिल्ड ऑफ यूपी द्वारा 4 अगस्त को 'गुरु शिल्पी सम्मान' समारोह आयोजित किया जाएगा। यह समारोह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु-शिष्य परंपरा को सम्मानित करने के लिए है। इस दौरान शास्त्रीय संगीत और नृत्य से जुड़े वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।

नृत्य एवं कला जगत की विभूतियों का होगा सम्मान

गुरु-शिष्य परंपरा को सम्मानित करने के उद्देश्य से आर्टिस्ट गिल्ड ऑफ यूपी की ओर से 4 अगस्त को 'गुरु शिल्पी सम्मान' समारोह आयोजित किया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा और आमंत्रण पत्र का विमोचन शुक्रवार को करकुंज रोड, आवास विकास स्थित एक रेस्टोरेंट में दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। महासचिव कमलप्रीत सिंह ने बताया कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संस्था पिछले कई वर्षों से शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वादन, लोककलाओं, रंगमंच और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समय-समय पर संगीत समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कार्यशालाएं, युवा कलाकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, गुरु-शिष्य संवाद, प्रतिभा सम्मान समारोह तथा नवोदित कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने जैसे आयोजन किए जाते हैं।

संस्था का उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों के अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त बनाना है।उपाध्यक्ष मंजरी शुक्ला ने बताया कि 4 अगस्त को आयोजित समारोह में शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य से जुड़े वरिष्ठ गुरुजनों एवं कलाकारों को 'गुरु शिल्पी सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा। आमंत्रण पत्र के विमोचन के दौरान उपाध्यक्ष बी. शिरोमणि, सचिव अनिल वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य ललित शर्मा, अनूप सिंह, योगेश सिंह, अपूर्व, अनिल सविता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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