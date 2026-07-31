नृत्य एवं कला जगत की विभूतियों का होगा सम्मान
गुरु-शिष्य परंपरा का सम्मान करने के लिए आर्टिस्ट गिल्ड ऑफ यूपी 4 अगस्त को 'गुरु शिल्पी सम्मान' समारोह आयोजित करेगा। समारोह में शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य से जुड़े वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। संस्था भारतीय संस्कृति के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है।
गुरु-शिष्य परंपरा को सम्मानित करने के उद्देश्य से आर्टिस्ट गिल्ड ऑफ यूपी की ओर से 4 अगस्त को 'गुरु शिल्पी सम्मान' समारोह आयोजित किया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा और आमंत्रण पत्र का विमोचन शुक्रवार को करकुंज रोड, आवास विकास स्थित एक रेस्टोरेंट में दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। महासचिव कमलप्रीत सिंह ने बताया कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संस्था पिछले कई वर्षों से शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वादन, लोककलाओं, रंगमंच और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समय-समय पर संगीत समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कार्यशालाएं, युवा कलाकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, गुरु-शिष्य संवाद, प्रतिभा सम्मान समारोह तथा नवोदित कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने जैसे आयोजन किए जाते हैं।
संस्था का उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों के अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त बनाना है।उपाध्यक्ष मंजरी शुक्ला ने बताया कि 4 अगस्त को आयोजित समारोह में शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य से जुड़े वरिष्ठ गुरुजनों एवं कलाकारों को 'गुरु शिल्पी सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा। आमंत्रण पत्र के विमोचन के दौरान उपाध्यक्ष बी. शिरोमणि, सचिव अनिल वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य ललित शर्मा, अनूप सिंह, योगेश सिंह, अपूर्व, अनिल सविता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें