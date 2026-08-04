ककरावली मंडल में कलश रथयात्रा ने लोगों को दिया समरसता का संदेश
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर सीर गोवर्धनपुर से 'पावन कलश रथ यात्रा' का आयोजन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा कि गुरु रविदास का जीवन सामाजिक समरसता और बंधुत्व का मार्गदर्शक है। इस अवसर पर ककरावली मंडल में भव्य स्वागत किया गया।
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी से संचालित ‘समरसता संकल्प अभियान’ में जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) से आई ‘पावन कलश रथ यात्रा’ का ककरावली मंडल जगह-जगह स्वागत हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, बंधुत्व, करुणा और ऊंच-नीच के भेदभाव को समाप्त कर समाज को एक सूत्र में पिरोने का मार्गदर्शक दीपस्तंभ है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर की पवित्र माटी से लाया गया यह कलश केवल एक प्रतीक नहीं। पावन कलश रथ के आगमन पर पूरे ककरावली मंडल के विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा की गई तथा गुरु महाराज के जयकारों से संपूर्ण क्षेत्र भक्तिमय हो गया।
इस दौरान जिला महामंत्री सुशील गुप्ता, जिला मंत्री अखिलेश सिंह राठौर, कुशल खितौलिया, प्रवीण शर्मा, विजय मिश्रा, ममता सिंह, अनुराग गुप्ता, देवेंद्र भदोरिया, राजकुमार दीक्षित, कमल सिंह कुशवाह, जितेंद्र गोस्वामी, उदयवीर सिंह सहित दौरान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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