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गुरुपूर्णिमा स्नान : आस्थावानों ने लगाई गंगा में डुबकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में लाखों भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। अस्सी से दशाश्वमेध घाट तक भीड़ बढ़ी, जबकि गढ़वा घाट मठ के सामने भी भारी संख्या में भक्तों ने स्नान किया। एनडीआरएफ और जल पुलिस ने सुरक्षा के लिए गहरे पानी में जाने से रोकने की व्यवस्था की।

गुरुपूर्णिमा स्नान : आस्थावानों ने लगाई गंगा में डुबकी

वाराणसी। गुरु पूर्णिमा, बुधवार को गुरु पूजन से पहले लाखों भक्तों ने काशी के गंगा तटों पर आस्था की डुबकी लगाई। यूं तो स्नान पर्व पर अस्सी से दशाश्वमेध के बीच प्रमुख घाटों पर भीड़ होती है लेकिन गुरु पूर्णिमा के नाते गढ़वा घाट मठ के सामने बने घाट पर भी गंगा नहाने वालों का हुजूम उमड़ा रहा। नावों पर तैनात एनडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों को लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गंगा का जलस्तर सामान्य से अधिक होने के कारण अस्सी से तुलसी घाट, अहिल्याबाई से मानमंदिर घाट के बीच भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे।

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दशाश्वमेध घाट से जल पुलिस उद्घोषणा के माध्यम से लोगों को जल में बनी बैरिकेडिंग से आगे न जाने की हिदायत दे रही थी।

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