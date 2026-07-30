दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान
पीएल शर्मा रोड स्थित सिद्धपीठ दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर में गुरुपूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ ने पूजा-अर्चना के साथ भंडारे में भाग लिया। महंत पंडित कैलाश शर्मा एवं पंडित विवेक शर्मा ने श्रद्धालुओं को रक्षा सूत्र बांधे और भोग अर्पित किया। मंदिर में 'जय श्री राम' के नारों की गूंज सुनाई दी।
पीएल शर्मा रोड स्थित सिद्धपीठ दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर में बुधवार को गुरुपूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे लगाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि-विधान से पूजन-अर्चन के साथ हुआ। मंदिर के महंत पंडित कैलाश शर्मा एवं पंडित विवेक शर्मा ने दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रक्षा सूत्र और मनोकामना सूत्र बांधकर उनके सुख, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। पूजन के बाद भगवान हनुमान को नमकीन चावलों का भोग अर्पित किया गया, जिसका प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। मंदिर परिसर ‘जय श्री राम’ तथा ‘जय हनुमान’ के जयघोष से गूंजता रहा।
इस अवसर पर राधेश्याम कश्यप, प्रदीप, पंकज गुप्ता, रोहित कुशवाहा, हार्दिक शर्मा, अमित गोयल, योगेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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