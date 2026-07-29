Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरु पूर्णिमा: गंगा स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों ने स्नान के बाद गुरुजनों को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें गुरुजनों ने शिष्यों को सफलता और दीर्घायु की शुभकामनाएं दी।

गुरु पूर्णिमा: गंगा स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहां बुधवार सुबह से ही जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं, दूसरी ओर गंगा स्नान करने के बाद भक्त गुरुजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान यथाशक्ति गुरुजनों को उपहार देकर शिष्यों ने आशीर्वाद लिया। गुरु-शिष्य की परंपरा देश में सदियों से अनवरत रूप से चली आ रही है। वैदिककाल रहा हो या फिर आधुनिक भारत गुरुजनों की महत्ता बरकरार है। इसी के तहत बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के पल्हाना, संदीपन, फतेहपुर समेत दर्जनभर गंगा घाटों पर भक्तों ने भारी संख्या में पहुंचकर सुबह-सुबह स्नान किया।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: मुंगेर : गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, योग आश्रम में भी भव्य अनुष्ठान

इसके बाद मां गंगा का पूजन-अर्चन कर गुरुजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान जिले भर में स्थित आश्रमों में शिष्यों की भारी भीड़ देखने को मिली। इतना ही नहीं स्कूलों-कालेजों में भी शिष्यों ने अपने-अपने गुरुजनों को सामर्थ्य के अनुसार उपहार देकर उनका मान बढ़ाने का काम किया। इस मौके पर गुरुजनों ने भी शिष्यों को दीर्घायु व सफल जीवन जीने का आशिर्वाद दिया। जिलेभर में यह सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा।

ये भी पढ़ें:पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु
ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, गुरुओं का लिया आशीर्वाद

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।