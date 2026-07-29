गुरु पूर्णिमा विधायक ने बड़ा देवी मंदिर में किया पूजन-अर्चन
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने बड़ा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की। इस मौके पर संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भाईचारे और मानव सेवा के मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नगर स्थित बड़ा देवी मंदिर में विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने दर्शन कर विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया तथा प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगलकामना की।इस अवसर पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित संस्था संकल्प अभियान-समरसता कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए सामाजिक समरसता, सद्भाव, भाईचारे एवं राष्ट्रहित के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज के आदर्श आज भी समाज को एकता, समानता और मानव सेवा का मार्ग दिखाते हैं।कार्यक्रम में अरविंद दीक्षित, त्रिवेश गुप्ता सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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