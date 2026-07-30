आस्था और भक्ति के साथ मना गुरु पूर्णिमा महोत्सव

सिमडेगा, जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। देवराहा बाबा आश्रम में पूजन का आयोजन हुआ, जिसका समापन भंडारे के साथ हुआ। रामरेखाधाम और टुकूपानी गुरुकुल में भी श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर कई धार्मिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुईं।

सिमडेगा, प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित देवराहा बाबा आश्रम में गुरू पूर्णिमा के अवसर पर पूजन का आयोजन किया गया था। पूजन कार्यक्रम का समापन भंडारा महाप्रसाद वितरण के साथ किया गया। पूजन कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। मौके पर ब्रह्मलीन पूज्य देवराहा बाबा, ब्रह्मलीन पूज्य रामरेखा बाबा के प्रतिमा का विधि विधानपूर्वक पूजन किया गया। तत्पश्चात हवन-पूजन विसर्जन के बाद धर्मविधि का समापन किया गया। मौके पर श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धापूर्वक गुरु पूजन किया। पूजन कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित थे। इसके अलावे जिले के मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों में गुरू पूजन को ले श्रद्धालुओ की भीड़ देखी गई। हनुमान वाटिका में गुरु पूर्णिमा के मौके पर सत्‍यनारायण कथा का आयोजन किया गया।

रामरेखाधाम में हवन पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने की पूजा गुरुपूर्णिमा के अवसर पर रामरेखाधाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। धाम में विशेष पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। पुरोहित के देखरेख में पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसके बाद हवन का आयोजन हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरूओ को नमन करते हुए सुख समृद्धि और अमन शांति की कामना के साथ आहूति डाली। पूजन के बाद श्रद्धालुओ के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। सदर प्रखंड के कुल्‍लकेरा में भी गुरु पूर्णिमा भक्तिभाव के साथ मनाया गया।मौके पर विहिप जिलाध्‍यक्ष कौशल राज सिंह देव आदि उपस्थित थे।

टुकूपानी गुरुकुल आश्रम में हुआ गुरु पूजन का कार्यक्रम टुकूपानी स्थित गुरुकुल आश्रम में बुधवार को गुरु पुर्णिमा के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैन कथा वाचक डॉ पदमराजी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य डा पदम राज स्वामी ने गुरु की महिमा का बखान किया। मौके पर उपस्थित कई वक्ताओं ने भी गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। मौके पर जैन आचार्य द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन भी हुआ। इसके अलावे गुरुकुल निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले श्रद्धालु की उपस्थिति में दान पट का भी अनावरण किया गया।