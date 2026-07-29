सहरसा: बैजनाथपुर योगाश्रम में गुरु पूर्णिमा पर गूंजा संतमत का संदेश
संतमत सत्संग मंदिरों में बुधवार को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। बैजनाथपुर के महर्षि मेंही योगाश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आचार्य महर्षि योगानंद ने गुरु के मार्गदर्शन की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही और श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया गया।
सौरबाजार से संतोष कुमार की रिपोर्ट प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न संतमत सत्संग मंदिरों में बुधवार को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। बैजनाथपुर स्थित महर्षि मेंही योगाश्रम में आयोजित एक दिवसीय संतमत सत्संग एवं भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु महिमा का श्रवण किया। आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज ने कहा कि मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु ही सत्य, सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति का पथ दिखाते हैं। उन्होंने सत्संग, ध्यान, भजन और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। प्रवचन में गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।
सत्संग के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक आईपी गुप्ता, राजद नेता रंजीत यादव, अधिवक्ता उमेश प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं चंदौर पूर्वी पंचायत के बथनाहा स्थित महर्षि मेंही हृदय धाम संत शाही नगर में भी स्वामी अनुभवानंद जी महाराज एवं स्वामी ज्ञानी बाबा के नेतृत्व में सत्संग आयोजित हुआ।
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