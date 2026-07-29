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गुरू पूजा कर लिया सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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गिरिराज तलहटी के विभिन्न गुरू स्थलों पर लगी रही भीड़ -गिरिराज तलहटी के विभिन्न गुरू स्थलों पर लगी रही भीड़ गोवर्धन, हिन्दुस्तान संवाद गुरू पूर्णिमा प

गुरू पूजा कर लिया सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

गुरु पूर्णिमा पर्व पर पूरे दिन शिष्यों पर गुरु कृपा बरसी। आध्यात्म की अनोंखी बयार के बीच भक्तों ने गुरु चरणों में नमन कर अपने आप को कृतार्थ किया। बुधवार को गिरिराज तलहटी में प्राचीन व आधुनिक आश्रमों, मठों, मन्दिरों में गुरु पूजन कर श्रद्धा-भक्ति की अलख जगायी। हजारों शिष्यों ने गुरु दीक्षा लेकर सदाचार के पथ पर चलने का संकल्प लिया। गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं ने अपने शिष्यों को गुरु माला देकर परमेश्वर से लगन लगाने और गुरु का नित वंदन और आचार-विचार रखने के गुण दिए। गुरु पूजा के क्रम में गिरिराज तलहटी की बड़ी परिक्रमा मार्ग स्थित सकंटहरण योगाश्रम के श्री महंत श्रीश्री 1008 श्रीयोगीराज रामआसरे दास त्यागी महाराज के आश्रम में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विनोद अग्रवाल व अन्य भक्तों ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद लिया।

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वहीं चक्लेश्वर स्थित राधा श्याम सुन्दर मन्दिर महंत रामकृष्ण दास महाराज, लक्ष्मणजी मन्दिर, अशोक दास महाराज, निर्मोर्ही अखाड़ा सीताराम दास, गुर्जर आश्रम बलराम दास महाराज आदि मठ, मन्दिर, आश्रमों में शिष्यों ने गुरु दीक्षा ली।

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