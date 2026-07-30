श्रद्धालुओं ने गुरु का किया पूजन, भेंट किए उपहार
रामनगर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति के
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु पूजन का आयोजन किया गया। सनातन धर्मावलंबियों ने अपने-अपने गुरु के घरों एवं आश्रमों में पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों को वस्त्र, उपहार एवं दक्षिणा भेंट कर सम्मानित किया। गुरु पूर्णिमा पर्व पर विभिन्न आश्रमों एवं धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और गुरु-शिष्य परंपरा का उत्साहपूर्वक निर्वहन किया गया।
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