गुरु पूर्णिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में किया पुजारियों का सम्मान

शामली। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जनपदभर के मंदिरों में विशेष सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना की तथा पुजारियों का शॉल, पटका, चादर एवं गुरु दक्षिणा भेंट कर सम्मान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. रामजी लाल के निर्देशन में जिले के गांवों और नगरों में पार्टी के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों के मंदिरों में पहुंचकर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। इस दौरान मंदिरों में विराजमान पुजारियों का सम्मान करते हुए गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसी क्रम में शामली के सदाशिव मंदिर रेलपार एवं विश्वकर्मा मंदिर धीमानपुरा में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अरविंद संगल ने पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के पुजारियों का सम्मान किया।