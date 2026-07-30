Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरु पूर्णिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में किया पुजारियों का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जनपद शामली के मंदिरों में विशेष सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पुजारियों को शॉल, पटका, चादर एवं गुरु दक्षिणा देकर सम्मानित किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्थानीय लोगों से गुरु-शिष्य परंपरा का सम्मान करने की अपील की।

गुरु पूर्णिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में किया पुजारियों का सम्मान

शामली। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर जनपदभर के मंदिरों में विशेष सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना की तथा पुजारियों का शॉल, पटका, चादर एवं गुरु दक्षिणा भेंट कर सम्मान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. रामजी लाल के निर्देशन में जिले के गांवों और नगरों में पार्टी के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों के मंदिरों में पहुंचकर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। इस दौरान मंदिरों में विराजमान पुजारियों का सम्मान करते हुए गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसी क्रम में शामली के सदाशिव मंदिर रेलपार एवं विश्वकर्मा मंदिर धीमानपुरा में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अरविंद संगल ने पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के पुजारियों का सम्मान किया।

ये भी पढ़ें:Ara News: गुरु पूर्णिमा पर आरा में श्रद्धा और सम्मान का संगम

उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। सभी लोगों को अपने गुरुओं तथा मंदिरों में सेवा देने वाले पुजारियों का सम्मान कर इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भारतीय संस्कृति और गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व को समझ सकें।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: प्रवचन एवं भजनों के माध्यम से बताई गुरु की महिमा
ये भी पढ़ें:Hathras News: शिष्यों ने गुरुजनों की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News BJP Shamli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।